В Москве арестовали обвиняемого в совершенном в 1999 году убийстве прохожего

«Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гагина Дениса Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) на срок два месяца, то есть до 4 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Гагин и другие фигуранты, один из которых на момент совершения преступления не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, находились на Чонгарском бульваре Москвы в состоянии алкогольного опьянения, увидели незнакомого гражданина и, вступив в преступный сговор, совершили его убийство, «сопряженное с разбоем», уточнили в суде.