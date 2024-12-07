В Москве арестовали обвиняемого в совершенном в 1999 году убийстве прохожего

По версии следствия, Гагин и другие фигуранты, один из которых на момент совершения преступления не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, находились на Чонгарском бульваре Москвы в состоянии алкогольного опьянения, увидели незнакомого гражданина и, вступив в преступный сговор, совершили его убийство, «сопряженное с разбоем», уточнили в суде.