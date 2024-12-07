Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска

«Все сообщения о выводе наших сил из пригорода Дамаска не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны Сирии отметило, что с помощью информационных вбросов в соцсетях и СМИ террористы пытаются вызвать панику у населения в пригороде Дамаска.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Но 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Населенный пункт имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Кроме того, сегодня Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, находящихся на юге страны около границы с Иорданией.
* Прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в России террористическая организация