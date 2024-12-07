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В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе в Юрьянском районе Кировской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в 13:30 мск на 427-м км федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение автомобилей «Фольксваген-Каравелла» и «Лада-Гранта». «В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии.

По данным следственного управления СК по региону, среди пострадавших в ДТП есть дети, они госпитализированы. Ведомство начало проверку.