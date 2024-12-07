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В Иране задержали более 200 человек по делу о контрабанде топлива

В иранском Бендер-Аббасе конфисковали более 700 тыс. литров контрабандного топлива, задержано порядка 200 человек. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил прокурор провинции Хормозган Ареф Акбари, его слова приводит издание Mizan.

Источник: AP 2024

Отмечается, что после наблюдения через камеры за неоднократными заправками десятков грузовых автомобилей на заправочной станции одного из прибрежных сел в районе порта Бендер-Аббас, по указанию суда было начато специальное расследование, которое в конечном итоге привело к выявлению крупной банды.

«Удалось идентифицировать и арестовать лидера крупной банды, занимающийся контрабандой топлива на побережье Бендер-Аббаса», — говорится в сообщении.

По словам Акбари, фигурантам по делу являются более чем 200 человек. Процесс находится на стадии рассмотрения обвинений.

Ранее, 17 мая, полиция Ирана сообщила о задержании за «пропаганду сатанизма» более 250 человек, из которых трое — граждане стран Европейского союза. Полиция задержала 146 мужчин и 115 женщин, которые находились в неподобающем и непристойном виде и имели на одежде, лицах и волосах сатанинские эмблемы, знаки и символы.