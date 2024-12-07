В Иране задержали более 200 человек по делу о контрабанде топлива

Отмечается, что после наблюдения через камеры за неоднократными заправками десятков грузовых автомобилей на заправочной станции одного из прибрежных сел в районе порта Бендер-Аббас, по указанию суда было начато специальное расследование, которое в конечном итоге привело к выявлению крупной банды.
«Удалось идентифицировать и арестовать лидера крупной банды, занимающийся контрабандой топлива на побережье Бендер-Аббаса», — говорится в сообщении.
По словам Акбари, фигурантам по делу являются более чем 200 человек. Процесс находится на стадии рассмотрения обвинений.
Ранее, 17 мая, полиция Ирана сообщила о задержании за «пропаганду сатанизма» более 250 человек, из которых трое — граждане стран Европейского союза. Полиция задержала 146 мужчин и 115 женщин, которые находились в неподобающем и непристойном виде и имели на одежде, лицах и волосах сатанинские эмблемы, знаки и символы.