Женщина в Петербурге отравилась, распылив освежитель воздуха. Показываем, как он выглядит

«Побрызгала в помещении, оно квадратов 60, — вспоминает собеседница. — Запах был странный, схож с дешевой омывайкой для автомобилей, едкий такой. У меня сразу пропало обоняние, защипало горло, кашель неприятный начался, как при болезни. Пыталась сразу проветрить помещение, но бесполезно, запахов не чую, только вот этот химозный, он мне всю слизистую обжег. Потом на улицу вышла, свежим воздухом подышать, мне там нехорошо стало, голова закружилась, на этом фоне случилась паническая атака, и я поехала в травмпункт, чтобы все это зафиксировать».