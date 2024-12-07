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Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре

КРАСНОДАР, 7 дек — РИА Новости. Подросток, напавший на сверстников в школе в Краснодаре, задержан, следствие будет просить о его аресте, сообщили в следственном управлении СКР по Кубани.

Источник: © РИА Новости

По данным властей, вечером в пятницу в филиале школы № 94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Всего пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух — легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.

«В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем СКР. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

СК