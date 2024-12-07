В Дагестане первоклассница спасла провалившегося под лед мальчика

«Первоклассница Залму Индухова в селе Батлаич Хунзахского района спасла непоседу Пирбудага, который пошел гулять на озеро и провалился под лед. Залму, ты умница! Спасибо тебе за решительность, а твоим родителям — за твое воспитание! А тебе, Пирбудаг, и всем нашим мальчишкам желаю слушаться маму с папой и больше никогда так не рисковать. Не стоит проверять на прочность лед на водоемах. Это очень опасно», — написал Меликов.