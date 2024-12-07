Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми увеличилось до 19 человек

«В результате ДТП три женщины в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждения Перми. Еще 14 человек осмотрены сотрудниками СМП (скорой медицинской помощи — ред.), им оказана необходимая медицинская помощь (11 из них отправлены на амбулаторное лечение, трое от госпитализации отказались). Также два ребенка, направленных на госпитализацию, осмотрены врачами больницы и отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.