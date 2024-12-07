В Смолевичском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась

Сегодня рано утром спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Смолевичском районе, недалеко от деревни Березовая Гора. Установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В автомобиле находились водитель и пассажир.



Работники МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента извлекли водителя 2002 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.



Пассажир 2003 года рождения смог покинуть автомобиль самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Он также был доставлен в медицинское учреждение.