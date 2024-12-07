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В Коркино на трассе столкнулись Matiz и «Лада Гранта»

Движение организовано по одной полосе.

В Коркинском районе Челябинской области на трассе столкнулись Matiz и «Лада Гранта».Сотрудниками Госавтоинспекции организовано движение по одной полосе, сообщили в ведомстве по региону.

Происшествие случилось на 30 километре автодороги Челябинск-Троицк. По предварительным данным, водитель Matiz разворачивался в запрещенном месте, и столкнулся с «Грантой». Автомобиль съехал с обочины. В результате ДТП пострадал пассажир отечественной легковушки. Обстоятельства происшествия устанавливают госавтоинспекторы.