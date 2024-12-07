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В Воронеже неизвестные сбросили из окна телевизор

Инцидент произошел в ЖК «Лазурный».

Источник: Комсомольская правда

В ЖК «Лазурный» в Воронеже утром 7 декабря кто-то выбросил из окна телевизор. Монитор разлетелся при ударе о тротуар под окнами многоэтажки. Только по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Повезло и владельцам припаркованных у дома машин.

Добавим, что за сутки это уже второй инцидент, связанный с падением из окон. Ранее сайт VRN.KP.RU рассказал жуткую историю, произошедшую минувшей ночью в центре Воронежа. Там на припаркованную машину упал горящий мужчина. Он погиб. Следователи проводят проверку.