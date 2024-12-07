«Погибли 50-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 5-летний ребенок». СК сообщил подробности ДТП с тремя погибшими под фурой на Могилевщине

Следственный комитет сообщил, что семья с пятилетним ребенком погибла в жутком ДТП с легковым авто и фурой в Могилевской области. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что днем 7 декабря 2024 года в Славгородском районе при снегопаде на автодороге Р-43 случилось лобовое столкновение легкового автомобиля Kia и фуры MAN, которая была загружена металлопрофилем. По информации ведомства, в результате жуткой аварии погибли 50-летний водитель автомобиля, его 43-летняя жена, а также их пятилетний ребенок. Все погибшие являются жителями Минской области.
«Водитель грузовика с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, машину Kia в сложных дорожных условиях внезапно занесло на полосу встречного движения, где она врезалась в большегруз. В ведомстве сказали, что было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее МВД сообщило подробности лобового ДТП с легковушкой и фурой в Могилевской области.
Тем временем Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи.
Кроме того, подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись».
Случившееся ДТП прокомментировал певец Александр Солодуха: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь».