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«Погибли 50-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 5-летний ребенок». СК сообщил подробности ДТП с тремя погибшими под фурой на Могилевщине

СК: семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП с авто и фурой на Могилевщине.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сообщил, что семья с пятилетним ребенком погибла в жутком ДТП с легковым авто и фурой в Могилевской области. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что днем 7 декабря 2024 года в Славгородском районе при снегопаде на автодороге Р-43 случилось лобовое столкновение легкового автомобиля Kia и фуры MAN, которая была загружена металлопрофилем. По информации ведомства, в результате жуткой аварии погибли 50-летний водитель автомобиля, его 43-летняя жена, а также их пятилетний ребенок. Все погибшие являются жителями Минской области.

«Водитель грузовика с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, машину Kia в сложных дорожных условиях внезапно занесло на полосу встречного движения, где она врезалась в большегруз. В ведомстве сказали, что было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее МВД сообщило подробности лобового ДТП с легковушкой и фурой в Могилевской области.

Тем временем Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи.

Кроме того, подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись».

Случившееся ДТП прокомментировал певец Александр Солодуха: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь».