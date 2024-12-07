«Погибли 50-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 5-летний ребенок». СК сообщил подробности ДТП с тремя погибшими под фурой на Могилевщине

Сообщается, что днем 7 декабря 2024 года в Славгородском районе при снегопаде на автодороге Р-43 случилось лобовое столкновение легкового автомобиля Kia и фуры MAN, которая была загружена металлопрофилем. По информации ведомства, в результате жуткой аварии погибли 50-летний водитель автомобиля, его 43-летняя жена, а также их пятилетний ребенок. Все погибшие являются жителями Минской области.