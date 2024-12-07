СК назвал причину смертельного ДТП на Могилевщине

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Славгородском районе Могилевской области, в котором погибли три человека, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагический инцидент произошел около полудня в субботу, 7 декабря, на 117-м километре дороги Р-43, соединяющей Кричев и Ивацевичи.
«Следователи работают на месте ДТП в Славгородском районе, унесшего жизнь семьи. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК.
В комитете уточнили, что авария случилась во время снегопада — автомобиль KIA в сложных погодных условиях занесло на полосу встречного движения, где он врезался в фуру, перевозившую металлопрофиль.
В результате погибли 50-летний водитель легковушки, его 43-летняя жена и их 5-летний ребенок, проживавшие в Минской области. Водитель фуры MANс травмами был госпитализирован.
Дело возбудили по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в МВД Беларуси проинформировали, что по указанию главы ведомства Ивана Кубракова на место аварии направился начальник Главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.