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В Москве человек пострадал из-за взорвавшегося вейпа в ТЦ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вейп взорвался у мужчины в торговом центре «Вавилон» в Москве, начался небольшой пожар. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, из ТЦ эвакуированы 60 человек.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел по адресу: проезд Дежнева, 23, в ТЦ “Вавилон”. У мужчины в руках взорвался вейп, он получил ожоги лица», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в заведении после инцидента начался небольшой пожар на площади 5 кв. м, в настоящее время открытое горение ликвидировано. «До прибытия пожарных из ТЦ эвакуировались 60 человек. Пострадавший обратился за помощью медиков», — добавил представитель оперативных служб.

В торговом центре сохраняется плотное задымление. Пожарные продолжают проверку помещений и ищут возможных пострадавших и заблокированных.

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