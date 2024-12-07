В Москве человек пострадал из-за взорвавшегося вейпа в ТЦ

По его словам, в заведении после инцидента начался небольшой пожар на площади 5 кв. м, в настоящее время открытое горение ликвидировано. «До прибытия пожарных из ТЦ эвакуировались 60 человек. Пострадавший обратился за помощью медиков», — добавил представитель оперативных служб.