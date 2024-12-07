Петербуржец продал квартиру вместе с пожилой матерью

В октябре домой к 76-летней жительнице Невского района пришли неизвестные мужчина и женщина, которые объявили себя новыми владельцами принадлежащего жилья. Женщина позвонила сыну и узнала, что он объявил себя банкротом и продал квартиру на проспекте Большевиков вместе с ней. Мужчина заявил, что мать должна платить арендную плату, если хочет оставаться в своей квартире.