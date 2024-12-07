Мужчина спас деревню в Тверской области от дебошира с топором и получил судимость

В сентябре житель деревни Кулотино разрубил входную дверь соседа топором и проник к нему внутрь посреди ночи. Хозяин дома испугался и выбежал на улицу, незваный гость взял в руки еще один топор и продолжил преследование. В это время по деревне проезжал житель Москвы, который стал свидетелем инцидента и в компании соседей злоумышленника поучаствовал в его задержании.