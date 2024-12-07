«Лысая резина и гололедица». МВД назвало причину аварии в Славгородском районе, где погибла семья с ребенком

МВД Беларуси назвало причину аварии в Славгородском районе, где днем 7 декабря погибла семья с пятилетним ребенком (подробнее об этой аварии здесь).
По предварительной информации, причиной ДТП, приведшего к страшной трагедии, стал предельный износ задних шин легкового автомобиля, а также зимняя скользкость, которая образовалась на проезжей части.
По указанию главы МВД Ивана Кубракова на место трагедии приехал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.
По его словам, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом. Погибли мужчина 50 лет, его 43-летняя супруга и пятилетний ребенок.
На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего (здесь подробнее).
Госавтоинспекция еще раз предупредила, что запрещается ездить на транспорте, который должным образом не подготовлен к участию в дорожном движении.
Отмечается, что ГАИ будет давать принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дорог. Только за 6 декабря 19 из них уже привлечены к ответственности.
Мы писали, что белорусский певец Александр Солодуха сообщил подробности жуткого ДТП, в которое попал с сыновьями: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь» (здесь подробнее).