Пытался спасти собаку: Мужчина провалился под лед Ивановского карьера в Петербурге

Сегодня, 7 декабря, помощь спасателей потребовалась на Ивановском карьере. Мужчина провалился под лед и не мог выбраться самостоятельно. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Когда пострадавшего вытащили, о пояснил, что оказался в воде, пытаясь спасти угодившую в полынью собаку. К счастью, для обоих все закончилось благополучно, — говорится в сообщении.
После происшествия спасатели в очередной раз призвали петербуржцев соблюдать простые правила безопасности, которые смогут предотвратить повторение подобных случаев. Так, не стоит выходить на тонкий, неокрепший лед, не проверять его на прочность ударом ноги, а также не гулять у водоемов в темное время суток.
Если ЧП все-таки произошло и вы оказались под льдом, от паники нужно перейти к действиями — звать на помощь. Рекомендуется повернуться в сторону, откуда пришли, там покров уже выдержал ваш вес, а также не вставать, а двигаться к берегу ползком или перекатываясь.
Ранее в пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили о мощном пожаре в ангаре на Менделеевской улице. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В результате возгорания пострадал 64-летний мужчина, его отвезли в ближайшую больницу.