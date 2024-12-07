Пытался спасти собаку: Мужчина провалился под лед Ивановского карьера в Петербурге

Если ЧП все-таки произошло и вы оказались под льдом, от паники нужно перейти к действиями — звать на помощь. Рекомендуется повернуться в сторону, откуда пришли, там покров уже выдержал ваш вес, а также не вставать, а двигаться к берегу ползком или перекатываясь.