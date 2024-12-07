Сторонники оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

На проспекте находится здание парламента, около которого собираются протестующие. Сейчас здесь около тысячи человек, многие из них — с флагами Грузии и с протестными лозунгами.
Протестующие начали собираться у парламента еще днем, они около двух часов подряд стучали камнями в металлическое ограждение парламента.
Полиция в происходящее не вмешивается, она только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели.
Также экипажи полиции дежурят на перекрестках всех переулков вокруг проспекта.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.