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Сторонники оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 дек — РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, это происходит уже десятый вечер подряд, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

На проспекте находится здание парламента, около которого собираются протестующие. Сейчас здесь около тысячи человек, многие из них — с флагами Грузии и с протестными лозунгами.

Протестующие начали собираться у парламента еще днем, они около двух часов подряд стучали камнями в металлическое ограждение парламента.

Полиция в происходящее не вмешивается, она только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели.

Также экипажи полиции дежурят на перекрестках всех переулков вокруг проспекта.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.