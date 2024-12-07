Жену избили до смерти, мужа расстреляли в упор: в Башкирии грабители убили бизнесмена и его супругу

Во время ограбления домой вернулся хозяин с женой. Тогда грабители напали на них: женщину связали «ласточкой» и избили до смерти, а мужа расстреляли из его же оружия. Затем бандиты сели в автомобиль Toyota семьи и попытались скрыться. Обоих задержали силовики Иглинского района. Грабители пытались оказать им сопротивление с помощью украденного ружья.