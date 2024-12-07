Жену избили до смерти, мужа расстреляли в упор: в Башкирии грабители убили бизнесмена и его супругу

В башкирском городе Белорецке грабители убили местного бизнесмена и его жену.
Как стало известно «КП-Уфа», двое жителей Сургута ранее работали на белорецкого предприниматели и решили его ограбить. Они залезли к нему в дом, вскрыли сейф, нашли там деньги и ружья. Огнестрел лежал в хранилище из-за хобби бизнесмена — он охотник.
Во время ограбления домой вернулся хозяин с женой. Тогда грабители напали на них: женщину связали «ласточкой» и избили до смерти, а мужа расстреляли из его же оружия. Затем бандиты сели в автомобиль Toyota семьи и попытались скрыться. Обоих задержали силовики Иглинского района. Грабители пытались оказать им сопротивление с помощью украденного ружья.
Поимку преступников на камеру заснял полицейский. Запись оказалась в сети.
— По ориентировке задержаны. Оказали неподчинение, — говорит сотрудник за кадром. — Были готовы против нас применить оружие. Вот, [на полу автомобиля] патроны. Ждем следственно-оперативную группу.
«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу случившегося в Следственный комитет Башкирии. Как только появятся подробности, мы их опубликуем.