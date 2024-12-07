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Жену избили до смерти, мужа расстреляли в упор: в Башкирии грабители убили бизнесмена и его супругу

В башкирском Белорецке грабители убили предпринимателя и его жену.

Источник: Скрин видео

В башкирском городе Белорецке грабители убили местного бизнесмена и его жену.

Как стало известно «КП-Уфа», двое жителей Сургута ранее работали на белорецкого предприниматели и решили его ограбить. Они залезли к нему в дом, вскрыли сейф, нашли там деньги и ружья. Огнестрел лежал в хранилище из-за хобби бизнесмена — он охотник.

Во время ограбления домой вернулся хозяин с женой. Тогда грабители напали на них: женщину связали «ласточкой» и избили до смерти, а мужа расстреляли из его же оружия. Затем бандиты сели в автомобиль Toyota семьи и попытались скрыться. Обоих задержали силовики Иглинского района. Грабители пытались оказать им сопротивление с помощью украденного ружья.

Поимку преступников на камеру заснял полицейский. Запись оказалась в сети.

— По ориентировке задержаны. Оказали неподчинение, — говорит сотрудник за кадром. — Были готовы против нас применить оружие. Вот, [на полу автомобиля] патроны. Ждем следственно-оперативную группу.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу случившегося в Следственный комитет Башкирии. Как только появятся подробности, мы их опубликуем.