Четыре вагона с серой сошли с рельсов в Атырауской области

«Отклонений не выявлено. Пострадавших и жертв нет, угрозы для жизни и здоровья населения не зафиксировано. Владельцам груза выдано предписание на устранение нарушений, включая сбор рассыпавшейся серы, — сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля», — сообщили в ведомстве.