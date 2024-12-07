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В поселке под Уфой пропало электричество

На подстанции в Зинино произошла авария, поселок обесточен.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Зинино под Уфой отключили электричество. На местной трансформаторной подстанции произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района башкирской столицы.

— Аварийно-восстановительные работы проводит бригада Новоуфимских РЭС. Ориентировочно восстановительные работы продлятся до 22:00 [7 декабря], — передали власти района.

Там добавили, что держат ситуацию на контроле.

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