В поселке под Уфой пропало электричество

В поселке Зинино под Уфой отключили электричество. На местной трансформаторной подстанции произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района башкирской столицы.
— Аварийно-восстановительные работы проводит бригада Новоуфимских РЭС. Ориентировочно восстановительные работы продлятся до 22:00 [7 декабря], — передали власти района.
Там добавили, что держат ситуацию на контроле.
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