Мужчина госпитализирован с ножевым ранением в результате конфликта на парковке в Балашихе

«Полицейскими предварительно установлено, что на парковке около одного из домов, расположенных на проспекте Ленина, гражданин в состоянии алкогольного опьянения ударил по стоящей машине. Между вышедшим из транспортного средства мужчиной и правонарушителем произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту ножевое ранение и скрылся», — приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.