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Мужчина госпитализирован с ножевым ранением в результате конфликта на парковке в Балашихе

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением в результате конфликта на парковке на проспекте Ленина в Балашихе. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейскими предварительно установлено, что на парковке около одного из домов, расположенных на проспекте Ленина, гражданин в состоянии алкогольного опьянения ударил по стоящей машине. Между вышедшим из транспортного средства мужчиной и правонарушителем произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту ножевое ранение и скрылся», — приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями бригадой скорой помощи доставлен местный житель 1991 года рождения.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Владимирской области 1975 года рождения», — добавила Петрова.

В отношении правонарушителя следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Петрова.