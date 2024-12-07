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В Свердловской области в пожарах за сутки погибли два человека

За сутки сотрудники свердловского МЧС потушили 18 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за сутки 6 декабря произошло 18 пожаров, из них восемь — в жилом секторе. Сотрудники МЧС региона спасли одного человека, но, к сожалению, происшествия унесли жизни двух людей.

— Порядка 40% пожаров произошли из-за электрического оборудования. 20% — из-за неосторожного обращения с открытым огнем, — сообщает пресс-служба главного управление МЧС по Свердловской области.

Так, в деревне Баронская городского округа Нижний Тагил. На площади 84 квадратных метров там загорелся частный дом. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Пострадавших нет.

Другой инцидент произошел в поселке городского типа Махнево в Алапаевском районе — сгорели хозяйственные постройки. Пожарным удалось сдержать огонь на площади 87 квадратных метров и не дать ему перекинуться на жилье. ЧП также случилось из-за короткого замыкания.

В Березовском неизвестные неосторожно обращались с огнем и подожгли заброшенное здание. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Здесь же на улице Ленина на 35 квадратных метрах загорелась частная баня.

— Причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, — добавили в пресс-службе МЧС региона.

МЧС
пожары