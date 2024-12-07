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Птица пробила лобовое стекло взлетевшего самолета в Бразилии

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Reuters

В Бразилии стервятник пробил лобовое стекло самолета, летевшего из Энвиры в Эйрунепе. Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что птица погибла после столкновения с самолетом. На борту находились пять пассажиров. Капитан воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет.

В результате произошедшего никто не пострадал. Утверждается, что инцидент возник из-за свалки возле аэропорта, над которой постоянно летают стервятники.

Ранее появились кадры столкновения самолета со стаей птиц при посадке в Китае.