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В Нижегородской области ученицы бросили торт в лицо учителю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Нижегородская полиция проводит проверку информации о том, что в одной из школ Дзержинска ученицы бросили торт в лицо педагогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: Freepik

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних в образовательном учреждении Дзержинска употребляет обсценную лексику и выражает явное неуважение к работнику школы. Полицейскими по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

На распространенном в интернете видео группа подростков поздравляет учительницу с днем рождения. На протяжении всего ролика девочки употребляют нецензурную брань. Кроме того, на кадрах видно, как школьницы бросают торт в лицо учителю.