В Нижегородской области ученицы бросили торт в лицо учителю

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних в образовательном учреждении Дзержинска употребляет обсценную лексику и выражает явное неуважение к работнику школы. Полицейскими по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.
На распространенном в интернете видео группа подростков поздравляет учительницу с днем рождения. На протяжении всего ролика девочки употребляют нецензурную брань. Кроме того, на кадрах видно, как школьницы бросают торт в лицо учителю.