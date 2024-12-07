В Нижегородской области ученицы бросили торт в лицо учителю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Нижегородская полиция проводит проверку информации о том, что в одной из школ Дзержинска ученицы бросили торт в лицо педагогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.