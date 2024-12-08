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Армия Сирии заявила об укреплении линии обороны вокруг Дамаска

Вооруженные силы Сирии заявили, что укрепили все свои оборонные позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы. Согласно сообщению главного командования, армия Сирии также продолжает наносить удары по группам террористов в провинциях Хама, Хомс и Деръа. В результате операций убиты и ранены сотни боевиков, утверждается в заявлении.

Источник: Reuters

«Подразделения наших вооруженных сил укрепили все свои позиции на всех направлениях пригорода Дамаска и южного округа, чтобы не допустить никаких происшествий в результате беспорядков, которые пытаются спровоцировать террористы», — говорится в заявлении главного командования, которое приводит газета «Аль-Ватан».

Отмечается, что страна сталкивается с систематической атакой со стороны СМИ и «действиями террористов, направленными на дестабилизацию Сирии» и распространение хаоса и паники. Ведомство подчеркнуло «важность осознания масштаба плана, составленного против Сирии» и призвало не верить слухам, а доверять армии.

В Сирии с конца ноября идет наступление антиправительственных группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ). Боевики захватили города Алеппо и Хама. Как передает Reuters, сейчас они утверждают, что достигли городской черты города Хомс. Накануне армия Сирии заявила, что ее войска закрепились на севере провинции Хомс при поддержке российской авиации.