Армия Сирии заявила об укреплении линии обороны вокруг Дамаска

В Сирии с конца ноября идет наступление антиправительственных группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ). Боевики захватили города Алеппо и Хама. Как передает Reuters, сейчас они утверждают, что достигли городской черты города Хомс. Накануне армия Сирии заявила, что ее войска закрепились на севере провинции Хомс при поддержке российской авиации.