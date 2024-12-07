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В Ростовской области из-за свечи умерла пенсионерка

В Каменск-Шахтинске при пожаре погибла пожилая женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за свечи умерла пенсионерка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в Каменск-Шахтинске.

По предварительной информации ведомства, 83-летняя пенсионерка зажгла в одной из комнат свечи и лампады. Бабушка не уследила, и произошел пожар. Огонь за считанные минуты охватил жилище. Полыхающий дом увидели соседи и вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь.

Когда с пламенем удалось справиться спасатели решили осмотреть сгоревший дом. Там они обнаружили тело пенсионерки. На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.