В Ираке сообщили о переходе сирийских военных на территорию страны

Иракское агентство INA также сообщает со ссылкой на источник в сфере безопасности, что «солдаты были приняты, им была оказана необходимая помощь». По его информации, Ирак принял более 1 тыс. военнослужащих армии Сирии, они перешли на территорию страны через КПП «Эль-Каим» в провинции Анбар на западе республики.