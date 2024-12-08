В Ираке сообщили о переходе сирийских военных на территорию страны

Две тысячи солдат регулярной сирийской армии вошли на территорию Ирака в полном обмундировании и «были приняты иракскими силами», сообщил телеканалу Al Jazeera представитель иракского правительства.
Иракское агентство INA также сообщает со ссылкой на источник в сфере безопасности, что «солдаты были приняты, им была оказана необходимая помощь». По его информации, Ирак принял более 1 тыс. военнослужащих армии Сирии, они перешли на территорию страны через КПП «Эль-Каим» в провинции Анбар на западе республики.
Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда вооруженные повстанцы начали продвижение в северной части страны. Они взяли под контроль провинцию Идлиб, город Алеппо — второй по численности населения в стране, часть территорий провинций Хама и Хомс, бои там еще продолжаются. Вечером 7 декабря повстанцы сообщили о взятии города на подступах к Дамаску.
Наступление возглавляют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Происходящие в стране столкновения являются самыми ожесточенными боями с марта 2020 года, когда при посредничестве России и Турции в стране было заключено перемирие.
Границу Ирака и Сирии на фоне боев полностью перекрыли. Иракские власти подчеркивали, что страна стремится не допустить влияния событий в Сирии на свою безопасность.