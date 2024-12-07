В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока

«Пятого декабря в 14:40 во время урока английского языка учащийся 9-го “Б” класса ударил 38-летнего учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и закрытый перелом костей носа», — говорится в сообщении.