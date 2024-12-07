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В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Девятиклассник сломал нос учителю английского языка на уроке в школе города Ковернино в Нижегородской области, сообщила региональная трудовая инспекция.

Источник: РИА "Новости"

«Пятого декабря в 14:40 во время урока английского языка учащийся 9-го “Б” класса ударил 38-летнего учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и закрытый перелом костей носа», — говорится в сообщении.

Причина конфликта не уточняется. Согласно медицинскому заключению, полученная преподавателем травма относится к тяжелым. Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

Накануне региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Нижнем Новгороде. У педагога диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины на лице.