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В Гомеле водитель такси отвлекся и спровоцировал ДТП

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель такси отвлекся от управления автомобилем и допустил столкновение со встречным авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Источник: УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, сегодня 44-летний водитель автомобиля-такси «Киа», двигаясь по ул. Б. Хмельницкого, со стороны ул. Полесской в направлении ул. Ярославской, отвлекся от управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ауди» под управлением 33-летнего водителя. От удара «Ауди» отбросило на остановку общественного транспорта.

Водитель такси, а также его 20 и 21-летние пассажиры с травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения.