В Гомеле водитель такси отвлекся и спровоцировал ДТП

По предварительной информации, сегодня 44-летний водитель автомобиля-такси «Киа», двигаясь по ул. Б. Хмельницкого, со стороны ул. Полесской в направлении ул. Ярославской, отвлекся от управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ауди» под управлением 33-летнего водителя. От удара «Ауди» отбросило на остановку общественного транспорта.