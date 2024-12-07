В Дагестане за подготовку террористического акта задержали 12 человек

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан, во взаимодействии с МВД по РД задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — говорится в сообщении.
В ходе обысков у злоумышленников было обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, а также 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1 т.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в УФСБ.
4 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ в Ингушетии пресекли канал, по которому финансировали террористов. Так, задержанный мужчина осуществлял сбор денежных средств для дальнейшего финансирования деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ. — Ред.).