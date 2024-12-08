Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге

Как сообщил собеседник агентства, в субботу силовики проводят рейд в арт-пространстве «Явление» на проспекте Обуховской обороны, 105 в Петербурге, причина — проходящая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка «Круги свободы — бал». По его словам, на мероприятии присутствует несколько десятков человек — из числа трансгендеров, феминисток и транссексуалов.