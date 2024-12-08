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Силовики проводят рейд в арт-пространстве в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Правоохранители проверяют законность мероприятия в арт-пространстве «Явление» в Петербурге, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, там проходит закрытая ЛГБТ*-вечеринка.

Источник: © РИА Новости

Как сообщил собеседник агентства, в субботу силовики проводят рейд в арт-пространстве «Явление» на проспекте Обуховской обороны, 105 в Петербурге, причина — проходящая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка «Круги свободы — бал». По его словам, на мероприятии присутствует несколько десятков человек — из числа трансгендеров, феминисток и транссексуалов.

«Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+», — уточнил источник.

Он добавил, что проводится обыск в помещении, в том числе и с помощью служебных собак.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.