«Смотрел в глаза и угрожал»: Под Ростовом клиент кафе оскорбил наряд полиции

В Ростовской области 35-летний местный житель нетривиально начал свой вечер в баре. Но в итоге все обернулось большими проблемами с уголовным кодексом. «Весельчака» отвезли в отдел полиции, а позже — в суд.
Семен ударил сотрудницу МВД ногой по руке Светлана МАКОВЕЕВА.
ГРОМКАЯ ВЕЧЕРИНКА.
Как-то Семен решил отдохнуть от быта и, возможно, от гражданской жены. Как бы то ни было, но в бар он отправился без нее. В ночном заведении мужчина много пил. На фоне спиртного поругался с еще одним отдыхающим. Между ними завязалась драка и на место вызвали наряд полиции. Дежурившие на том участке сотрудники патрульно-постовой службы отреагировали быстро. Но к их приезду драка сошла на нет.
Однако полицейские все равно решили разобраться в деталях конфликта. Они спросили у очевидцев, кто затеял драку. Все указали на Семена. Полицейские попросили посетителя поехать с ними в отдел. И тут Семен устроил целую сцену. По словам оперативников, мужчина начал оскорблять отдыхающих в кафе и даже диджея, а после угрожать и людям в погонах. В ход пошли яркие эпитеты и сравнения. Поток брани не прекращался.
На дончанина завели уголовное дело после дебоша в баре Светлана МАКОВЕЕВА.
МАХАЛ НОГАМИ И ОРАЛ.
Полицейские стали действовать настойчивей: повалили Семена на землю и одели наручники. Со слов очевидцев, тот при этом отчаянно махал ногами и орал на всю улицу: «Я разобью всем головы».
— Он смотрел мне в глаза и угрожал, — скажет в суде один из полицейских.
Несмотря на сопротивление, дебошира удалось затолкать в служебный «УАЗ». Но поездка в отдел полиции оказалась напряженной.
— По дороге он тоже сыпал оскорблениями, но уже не адресными. Ругал систему в целом, — скажет в суде другой потерпевший сотрудник МВД.
В отделе Семен продолжил нападки. А когда увидел, что 22-летняя сотрудница ППС снимает его на телефон, с размаху ударил женщину ногой по руке. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Мужчину приговорили к реальному лишению свободы Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Материалы уголовного дела уже рассмотрели в суде. Вину задержанного признали. Его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.