«Смотрел в глаза и угрожал»: Под Ростовом клиент кафе оскорбил наряд полиции

Как-то Семен решил отдохнуть от быта и, возможно, от гражданской жены. Как бы то ни было, но в бар он отправился без нее. В ночном заведении мужчина много пил. На фоне спиртного поругался с еще одним отдыхающим. Между ними завязалась драка и на место вызвали наряд полиции. Дежурившие на том участке сотрудники патрульно-постовой службы отреагировали быстро. Но к их приезду драка сошла на нет.