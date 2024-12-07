ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили более 300 террористов и 55 единиц автотехники

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дохийском форуме заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии. Глава дипведомства добавил, что Россия абсолютно убеждена в недопустимости использования террористов, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация), для достижения геополитических целей, как это делается сейчас с организацией наступления из Идлибской зоны деэскалации.