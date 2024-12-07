ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили более 300 террористов и 55 единиц автотехники

Удары российскими и сирийскими самолетами были нанесены по местам скопления и укрытия боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
«Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств», — сказал Игнасюк.
Ранее в этот день минобороны САР сообщило, что самолеты ВВС Сирии и ВКС России нанесли совместные удары по скоплениям террористов в провинции Хомс, уничтожив десятки боевиков.
Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дохийском форуме заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии. Глава дипведомства добавил, что Россия абсолютно убеждена в недопустимости использования террористов, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация), для достижения геополитических целей, как это делается сейчас с организацией наступления из Идлибской зоны деэскалации.
29 ноября сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков террористической группировки и в ходе боевых действий освободила город Эль-Бакум. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал активизацию террористов частью плана США на фоне поражения Израиля в Ливане. При этом в Белом доме отвергли свою причастность к происходящему.
В свою очередь, Британия, США, Франция и ФРГ призвали все стороны в Сирии к деэскалации, а постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает вылазку террористов, и напомнил, что ВКС России действуют в Сирии по просьбе законных властей в Дамаске и дают отпор террористам.