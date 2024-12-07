Неизвестные на митинге в Тбилиси напали на съемочную группу «ТВ Пирвели»

На опубликованных им кадрах видно, что люди, одетые в черное, подбежали к журналистке «ТВ Пирвели» Маке Чихладзе, повалили ее на землю, а затем стали избивать оператора. Позже корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как в парке у храма Кашвети, который расположен на проспекте Руставели, также неизвестные лица избили двух протестующих.
Произошедшее осудил омбудсмен Грузии Леван Иоселиани. Он призвал полицию к незамедлительной реакции. Между тем Специальная следственная служба начала расследование по статье «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения» УК Грузии, что карается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
В Тбилиси у здания парламента в субботу проходит очередной антиправительственный митинг. Обстановка на акции протеста спокойная.
В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов сообщества.