Неизвестные на митинге в Тбилиси напали на съемочную группу «ТВ Пирвели»

На опубликованных им кадрах видно, что люди, одетые в черное, подбежали к журналистке «ТВ Пирвели» Маке Чихладзе, повалили ее на землю, а затем стали избивать оператора. Позже корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как в парке у храма Кашвети, который расположен на проспекте Руставели, также неизвестные лица избили двух протестующих.