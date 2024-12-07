Бросили тела в мешках на берегу реки и подались в бега: вскрылись подробности убийства фермера и его жены в Башкирии

В Следственном комитете и МВД Башкирии раскрыли подробности убийства бизнесмена и его жены в Белорецком районе. С супружеской парой расправились двое грабителей, которые работали на предпринимателя.
ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО.
По данным следствия, все случилось в деревне Ишля. Там 59-летний Олег Полетавкин и его жена Валентина держали ферму. На хозяйстве у них разнорабочими трудились двое мужчин 49 и 36 лет: один из Свердловской области, другой — из Кемеровской. Именно они решили ограбить своего работодателя. В СМИ проходила информация, что тот якобы задолжал им небольшую сумму денег, но официально это не подтвердилось.
Свой план убийцы привели в действие в четверг, 5 декабря. В этот день Олег уехал за сеном, а его супруга осталась дома одна. Мужчины убили ее, несколько раз ударив по голове обухом топора, а потом похитили из сейфа два ружья (фермер был охотником), патроны, деньги и другие ценности. Спустя некоторое время Полетавкин вернулся домой и был застрелен работниками в упор из его же оружия.
Тот самый пикап фермера, на котором убийцы подались в бега. Кадр видео: МВД РБ.
После двойного убийства грабители вывезли тела убитых к реке, завернули их в хозяйственные мешки, бросили на берегу и уехали на автомобиле фермера — пикапе Toyota Hilux.
ПОИМКА.
О том, что с супружеской парой что-то случилось, стало известно буквально на следующий день. Утром 6 декабря к ним домой заехал зять. Он обнаружил следы крови, беспорядок в доме и пропажу пикапа. Мужчина тут же обратился в правоохранительные органы. Вскоре следственно-оперативная группа обнаружена тела фермера и его жены.
Оперативники быстро вышли на след убийцу. Кадр видео: МВД РБ.
Через пару часов сотрудники правоохранительных органов уже знали, кого надо искать, и разослали ориентировки на угнанный автомобиль по всем постам как в Башкирии, так и в соседних регионах. Машину в Иглинском районе (160 километров от Белорецка) заметили инспекторы ГАИ. Они стали преследовать Toyota. Началась погоня и стрельба.
— Водитель создавал угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения и не реагировал на неоднократные требования полицейских об остановке. Было принято решение о применении табельного оружия, — рассказали в МВД РБ. — Госавтоинспектор произвел предупредительные выстрелы в воздух, и водитель, не справившись с управлением, был вынужден остановиться. Когда сотрудники ГАИ подбежали к иномарке, он попытался сбить полицейских и вновь скрыться, но съехал в кювет и совершил столкновение с ограждением. После этого инспекторы задержали двух мужчин, один из которых в этот момент держал в руках карабин.
После задержания полиция совместно с Росгвардией доставила обоих убийц в Следственный комитет. Там против них завели уголовное дело о двойном убийстве.
— С фигурантами проводятся первоначальные следственные действия, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, — прокомментировали в СК РБ.
8 декабря мужчинам должны избрать меру пресечения на время следствия — их отправят под арест. Обоим грозит от 8 до 20 лет лишения свободы до пожизненного. Также может применяться пожизненное лишение свободы.