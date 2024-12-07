Бросили тела в мешках на берегу реки и подались в бега: вскрылись подробности убийства фермера и его жены в Башкирии

— Водитель создавал угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения и не реагировал на неоднократные требования полицейских об остановке. Было принято решение о применении табельного оружия, — рассказали в МВД РБ. — Госавтоинспектор произвел предупредительные выстрелы в воздух, и водитель, не справившись с управлением, был вынужден остановиться. Когда сотрудники ГАИ подбежали к иномарке, он попытался сбить полицейских и вновь скрыться, но съехал в кювет и совершил столкновение с ограждением. После этого инспекторы задержали двух мужчин, один из которых в этот момент держал в руках карабин.