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На МКАД столкнулись три автомобиля

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись три автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 13.30 в районе 53-го км внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение трех автомобилей: Peugeot, Toyota и Renault.

Пассажир автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Renault доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. А при выборе скорости движения следует учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия и другие факторы.