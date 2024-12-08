На МКАД столкнулись три автомобиля

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. А при выборе скорости движения следует учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия и другие факторы.