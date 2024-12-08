На МКАД столкнулись три автомобиля

По предварительной информации, сегодня около 13.30 в районе 53-го км внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение трех автомобилей: Peugeot, Toyota и Renault.
Пассажир автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Renault доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. А при выборе скорости движения следует учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия и другие факторы.