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В Таганроге иномарка сбила 16-летнюю девушку

Под Ростовом женщина на иномарке сбила подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге женщина на иномарке сбила 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 6 декабря около 12:30.

По предварительной информации ведомства, 51-летняя женщина за рулем «Тойоты Витз» двигалась по улице Александровской. Неожиданно на проезжую часть вышла 16-летняя девушка. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила подростка. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

— Несовершеннолетнюю с травмами отвезли в больницу, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.