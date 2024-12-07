В Таганроге иномарка сбила 16-летнюю девушку

По предварительной информации ведомства, 51-летняя женщина за рулем «Тойоты Витз» двигалась по улице Александровской. Неожиданно на проезжую часть вышла 16-летняя девушка. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила подростка. С травмами пострадавшую доставили в больницу.