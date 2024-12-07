В Таганроге иномарка сбила 16-летнюю девушку

В Таганроге женщина на иномарке сбила 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 6 декабря около 12:30.
По предварительной информации ведомства, 51-летняя женщина за рулем «Тойоты Витз» двигалась по улице Александровской. Неожиданно на проезжую часть вышла 16-летняя девушка. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила подростка. С травмами пострадавшую доставили в больницу.
— Несовершеннолетнюю с травмами отвезли в больницу, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.