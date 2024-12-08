В Башкирии двое мужчин убили фермера и его супругу

«Полиция нашла тела 59-летнего фермера и его жены с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службе в Telegram-канале.
Как указала пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан, 6 декабря местный житель поселка сообщил в полицию о том, что его родственники пропали. Правоохранители выехали вызов и обнаружили там тела двух человек.
В ходе расследования, экспертами было обнаружено, что из дома погибших пропали ружья, патроны к ним и два карабина и машина «Toyota Hilux».
На транспортное средство была составлена ориентировка, которую передали во все близлежащие дежурные части.
Сотрудники Госавтоинспекции по региону обнаружили машину и остановили ее. Внутри обнаружились пропавшие ружья, а также деньги и различные драгоценности. Двух мужчин, которые находились в автомобиле задержали.
В СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее, 2 декабря, тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире в Москве. По предварительной информации, удар ножом мужчине нанесла его жена. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Супруга погибшего задержана.