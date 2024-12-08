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В Башкирии двое мужчин убили фермера и его супругу

Фермера и его жену убили два их помощника по хозяйству в селе Ишля в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Полиция нашла тела 59-летнего фермера и его жены с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службе в Telegram-канале.

Как указала пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан, 6 декабря местный житель поселка сообщил в полицию о том, что его родственники пропали. Правоохранители выехали вызов и обнаружили там тела двух человек.

В ходе расследования, экспертами было обнаружено, что из дома погибших пропали ружья, патроны к ним и два карабина и машина «Toyota Hilux».

На транспортное средство была составлена ориентировка, которую передали во все близлежащие дежурные части.

Сотрудники Госавтоинспекции по региону обнаружили машину и остановили ее. Внутри обнаружились пропавшие ружья, а также деньги и различные драгоценности. Двух мужчин, которые находились в автомобиле задержали.

В СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 2 декабря, тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире в Москве. По предварительной информации, удар ножом мужчине нанесла его жена. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Супруга погибшего задержана.