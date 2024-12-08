Краснов заявил об изъятии у коррупционеров денег и имущества на 760 млрд рублей

«За 5 лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей. Для сравнения, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений», — сказал он.