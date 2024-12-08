Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснов заявил об изъятии у коррупционеров денег и имущества на 760 млрд рублей

За пять лет прокуратура России смогла добиться обращения в доход государства имущества коррупционеров на 760 млрд рублей. Об этом 8 декабря ТАСС сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Источник: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

«За 5 лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей. Для сравнения, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений», — сказал он.

Краснов указал, что в этом «и заключается вся гниль и мерзость коррупционеров», так как они «набивают свои бездонные карманы» вместо того, чтобы строить школы, покупать лекарства и помогать многодетным семьям.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что бывший заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, арестован на два месяца.

Прокуратура