Краснов заявил об изъятии у коррупционеров денег и имущества на 760 млрд рублей

«За 5 лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей. Для сравнения, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений», — сказал он.
Краснов указал, что в этом «и заключается вся гниль и мерзость коррупционеров», так как они «набивают свои бездонные карманы» вместо того, чтобы строить школы, покупать лекарства и помогать многодетным семьям.
Ранее, 6 декабря, стало известно, что бывший заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, арестован на два месяца.