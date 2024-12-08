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Два человека получили травмы в ДТП за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшие сутки получили травмы два человека.

Источник: РИА "Новости"

Зарегистрировано два ДТП: в одном случае водитель наехал на пешехода, во втором — столкнулись авто.

Всего выявлено 545 нарушений ПДД. Пьяными за рулем были 16 водителей, восемь из них — в Хабаровске. Еще 12 человек управляли автомобилем без прав.