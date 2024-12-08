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В Южной Корее арестован бывший министр обороны по делу о военном положении

Южнокорейские прокуроры арестовали бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, передает агентство «Ренхап». Причиной стало введение военного положения.

Источник: РИА "Новости"

Экс-министр стал фигурантом расследования о предполагаемой государственной измене. Ким Ён Хёна арестовали, когда он пришел ночью на допрос.

Президент Юн Сок Ёль ввел военное положение 3 декабря. Президент объяснял решение желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Военное положение действовало несколько часов, парламент, несмотря на запрет на работу, отменил этот режим.

Юн Сок Ёль и Ким Ён Хён извинились за введение военного положения. Министр обороны подал в отставку. Президент сохранил свою должность, парламент не смог объявить ему импичмент. Но даже в правящей партии считают, что отставка главы государства неизбежна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Южнокорейский президент оказался в интересном положении».