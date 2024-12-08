В Южной Корее арестован бывший министр обороны по делу о военном положении

Экс-министр стал фигурантом расследования о предполагаемой государственной измене. Ким Ён Хёна арестовали, когда он пришел ночью на допрос.
Президент Юн Сок Ёль ввел военное положение 3 декабря. Президент объяснял решение желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Военное положение действовало несколько часов, парламент, несмотря на запрет на работу, отменил этот режим.
Юн Сок Ёль и Ким Ён Хён извинились за введение военного положения. Министр обороны подал в отставку. Президент сохранил свою должность, парламент не смог объявить ему импичмент. Но даже в правящей партии считают, что отставка главы государства неизбежна.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Южнокорейский президент оказался в интересном положении».