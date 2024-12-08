Украине не хватило пилотов для обучения на F-16, заявили в Белом доме

«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать… а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», — заявил он на конференции по национальной обороне в штате Калифорния.
Салливан добавил, что США были готовы обучать так много украинских пилотов управлению F-16, как это возможно.
Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику — Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.