СМИ сообщили о стрельбе в Дамаске и о захвате Хомса

Лидер сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани объявил о захвате города Хомс на западе Сирии — третьего города по величине, в котором проживает больше 1 млн человек. Как утверждает Reuters, боевики освободили тысячи заключенных из городской тюрьмы. Командующий Хасан Абдель Гани заявил, что группировки продолжают операции в пригородах Дамаска и что целью является сама столица.