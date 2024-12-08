СМИ сообщили о стрельбе в Дамаске и о захвате Хомса

Житель Дамаска рассказал CNN, что видел продвижение боевиков и слышал «громкие звуки столкновений». По словам очевидца, электричества нет, интернет работает плохо, люди сидят по домам.
Источник CNN, знакомый с ходом наступления боевиков заявил, что «в военном отношении Дамаск пал». По его словам, разведка боевиков пытается найти в столице президента Башара Асада. Собеседник телеканала утверждает, что в город зашли «специальные оперативники», которые занимают ключевые позиции в «стратегических местах».
Лидер сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани объявил о захвате города Хомс на западе Сирии — третьего города по величине, в котором проживает больше 1 млн человек. Как утверждает Reuters, боевики освободили тысячи заключенных из городской тюрьмы. Командующий Хасан Абдель Гани заявил, что группировки продолжают операции в пригородах Дамаска и что целью является сама столица.
О том, что Хомс захвачен боевиками, сообщают и источники ряда СМИ. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» утверждает, что боевики вошли во все районы города без боя. Турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что боевики контролируют центр города Хомс. Радиостанция Sham FM рассказала о перегруппировке сирийских войск.
Минобороны Сирии незадолго до этих сообщений отрицало потерю контроля над поселениями в провинции Латакия на северо-западе страны. Ведомство никак не отреагировало на сообщения о захвате города Хомса и событиях в столице.
Наступление антиправительственных группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) продолжается с конца ноября. Боевики захватили город Алеппо на северо-западе и Хама на западе Сирии. По информации СМИ, на северо-востоке под контроль курдских «Сил демократической Сирии» перешел город Дейр-эз-Зор, а на юге сирийская армия утратила контроль над городом Деръа.