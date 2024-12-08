Житель Комсомольска потерял деньги после смены сим-карты

Оказалось, что в прошлом году горожанин купил новый телефон и поменял сим-карту. Однако номер от Госуслуг, онлайн-банка и других сервисов он не открепил. Когда зашел в приложение банка, то увидел в истории операции по списанию денег. Однако никаких уведомлений и сообщений на телефон не приходило.