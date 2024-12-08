Житель Комсомольска потерял деньги после смены сим-карты

Житель Комсомольска-на-Амуре стал жертвой мошенников после смены телефона и сим-карты. Мужчина рассказал, что с его дебетовой карты списали деньги, но он никаких транзакций не проводил. Ущерб составил 38 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Оказалось, что в прошлом году горожанин купил новый телефон и поменял сим-карту. Однако номер от Госуслуг, онлайн-банка и других сервисов он не открепил. Когда зашел в приложение банка, то увидел в истории операции по списанию денег. Однако никаких уведомлений и сообщений на телефон не приходило.
«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправному деянию», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».