Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена

«Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена», — сообщает радио.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на жителей Дамаска, что в сирийской столице слышны выстрелы.
Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.
При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Организация признана террористической и запрещена в России