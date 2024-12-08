Выехали на обочину и врезались в камни: подростки перевернулись на машине во Владивостоке

Сегодня ночью на проспекте 100-летия Владивостока в районе Академгородка двое человек пострадало в ДТП. Несовершеннолетний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с камнями на обочине. В результате сильного удара внедорожник перевернулся, оказавшись на крыше.
Известно, что в салоне также находился несовершеннолетний пассажир. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обоим подросткам, находившимся в машине, потребовалась медицинская помощь и госпитализация, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «АВТОГАРАНТ». Нынешнее состояние пострадавших пока неизвестно.
Ранее «КП» сообщала о наезде большегруза на рабочего при разгрузке товаров во Владивостоке. Водитель сначала не заметил коллегу, попавшего под колеса, а потом долго не мог отъехать.