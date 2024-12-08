В Красноярском крае мужчина спалил свой дом

7 декабря в Боготоле огонь уничтожил частный дом и хозяйственные постройки. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю. Пожар на площади 162 квадратах потушили 14 специалистов и четыре единицы техники.
Хозяин самостоятельно протянул от дома по подворью электропроводку. Она и стала причиной пожара, отмечают в ведомстве.
МЧС России рекомендует: доверить установку и обслуживание проводки профессионалам, использовать исправное электрооборудование, приобрети огнетушитель, а также установить пожарный извещатель.