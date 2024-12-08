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В Красноярском крае мужчина спалил свой дом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жильцы вовремя эвакуировались, никто не пострадал.

Источник: НИА Красноярск

7 декабря в Боготоле огонь уничтожил частный дом и хозяйственные постройки. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю. Пожар на площади 162 квадратах потушили 14 специалистов и четыре единицы техники.

Хозяин самостоятельно протянул от дома по подворью электропроводку. Она и стала причиной пожара, отмечают в ведомстве.

МЧС России рекомендует: доверить установку и обслуживание проводки профессионалам, использовать исправное электрооборудование, приобрети огнетушитель, а также установить пожарный извещатель.

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