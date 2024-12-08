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Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

БЕЙРУТ, 8 дек — РИА Новости. Сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними, утверждает телеканал Al Jazeera.

Источник: РИА "Новости"

«Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне (Правительственная — Прим. ред.) армия выводит свои силы из столицы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в здании центрального телевидения Сирии в Дамаске находятся посторонние, якобы «силы оппозиции», а их сторонники тем временем собираются на центральной площади Омейядов в сирийской столице.

В свою очередь, сирийская радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске слышны взрывы. Ранее AFP сообщало о выстрелах в городе.

По данным Sham FM, международный аэропорт Дамаска полностью прекратил работу.

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.

При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

* Организация признана террористической и запрещена в России